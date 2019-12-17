СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-17T11:46:53+03:00

Школьники Сургута благодаря квесту узнали больше о правилах пожарной безопасности. Фото МЧС ХМАО.

В каникулы и праздники это особенно актуально

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Пожарные сургутского гарнизона провели квест-игру для школьников и их родителей, чтобы приближающиеся зимние каникулы и новогодние праздники прошли без ЧП. Подробности о мероприятии сообщает МЧС по ХМАО.

Квест состоял из пятя станций-этапов. На первой семьи разгадывали викторину пожарников. На следующей – учились оказывать первую помощь пострадавшим.

Третья станция была о средствах первичного тушения пожара. На четвертой – примеряли экипировку огнеборцев. На последнем участники квеста демонстрировали знание контактов экстренных служб.

- Наша задача – напомнить ребятам и их родителям простейшие правила безопасности накануне новогодних праздников и зимних каникул, - отметил один из организаторов квеста Ион Брынзыла.

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ИСТОЧНИК KP.RU