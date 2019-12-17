2019-12-17T11:32:41+03:00
Общество

День короткометражного кино впервые пройдет в Нижневартовске

Для зрителей приготовлен целый ряд короткометражек
Руслан Савинов
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День короткометражного кино впервые пройдет в НижневартовскеДень короткометражного кино впервые пройдет в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Всероссийская акция «День короткометражного кино» состоится в нижневартвском дворце искусств 20 декабря в 19:00. В рамках мероприятия зрители увидят около полутора тысяч сеансов. В Нижневартовске акция проводится впервые, но в некоторых регионах России она состоится уже в шестой раз.

Вартовчане оценят программу «Звезды в коротком метре». На экране покажут короткометражки: «Гармония», «Кальмар», «Обмен», «Опыт №4», «Постава», «Царапина на бисквите». Вход свободный для всех желающих.

Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание представителей киноиндустрии и простых зрителей к короткометражному кино.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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