Задержан молодой человек, похитивший золотой браслет у женщины из Советского района

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-17T11:11:07+03:00

За подобное преступление он уже был осужден ранее условно

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Полиция Советского района предъявила обвинение 26-летнему местному жителю по статье «Кража чужого имущества, с причинением значительного ущерба». Данные о происшествии приводит УМВД по ХМАО.

В начале марта 2019 года задержанный украл золотой браслет ручной работы стоимостью 65 тысяч рублей у 42-летней женщины.

Как выяснили правоохранители, на протяжении ночи женщина со своим сожителем отдыхали в ночных клубах Советского. Выпив, они направились домой. Утром браслета уже не было. Сожитель сдал золото в ломбард и промотал деньги. Тем не менее, браслет он обещал выкупить и вернуть владелице. Но вскоре пропал. В сентябре текущего года вора задержали в Тюменской области.

Полицейские добавляют, что в августе 2018 года за совершение подлобного преступления он приговорен к трем годам условно. В ходе следствия условное наказание ему заменено на реальное. Гражданин под стражей. Одна из санкций статьи наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU