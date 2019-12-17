2019-12-17T11:11:07+03:00
Происшествия

Задержан молодой человек, похитивший золотой браслет у женщины из Советского района

За подобное преступление он уже был осужден ранее условно
Руслан Савинов
Поделиться:
Задержан молодой человек за кражу золотого браслетаЗадержан молодой человек за кражу золотого браслетаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полиция Советского района предъявила обвинение 26-летнему местному жителю по статье «Кража чужого имущества, с причинением значительного ущерба». Данные о происшествии приводит УМВД по ХМАО.

В начале марта 2019 года задержанный украл золотой браслет ручной работы стоимостью 65 тысяч рублей у 42-летней женщины.

Как выяснили правоохранители, на протяжении ночи женщина со своим сожителем отдыхали в ночных клубах Советского. Выпив, они направились домой. Утром браслета уже не было. Сожитель сдал золото в ломбард и промотал деньги. Тем не менее, браслет он обещал выкупить и вернуть владелице. Но вскоре пропал. В сентябре текущего года вора задержали в Тюменской области.

Полицейские добавляют, что в августе 2018 года за совершение подлобного преступления он приговорен к трем годам условно. В ходе следствия условное наказание ему заменено на реальное. Гражданин под стражей. Одна из санкций статьи наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юных вартовчан приглашают на новогодние представления
Цены на автобусные билеты Сургута изменятся в 2020 году
Стартует акция «Зима прекрасна, когда безопасна!»
Полиция Сургута изъяла крупную партию контрафактного алкоголя
Гражданин из Узбекистана осужден за браконьерство в Октябрьском районе
Когалымчане задолжали миллионы за коммунальные услуги
Ледовый городок Радужного готов к открытию
Югорчане завоевали медали на единоборствах в Нальчике, Майкопе, Нижнем Новгороде и даже Болгарии
Губернатор порекомендовала опыт Ханты-Мансийска по уборке снега другим муниципалитетам Югры
Задержаны двое азербайджанцев, устроившие подпольного казино в Сургуте и Лангепасе
Школьники Сургута благодаря квесту узнали больше о правилах пожарной безопасности
День короткометражного кино впервые пройдет в Нижневартовске
Задержан молодой человек, похитивший золотой браслет у женщины из Советского района
В Мегионе стартовал «Новогодний маскарад»
Когалым и Нягань ждут перерывы в работе цифрового эфирного вещания
Югорчанки завоевали золото и бронзу на сурдлимпийских играх в Италии
В Урае планируют построить две новых школы