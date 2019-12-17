В Мегионе стартовал «Новогодний маскарад»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-17T10:42:43+03:00

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Отдел культуры администрации Мегиона объявил в проведении городского конкурса «Новогодний маскарад». Об этом сообщает администрация города.

Конкурс будет проходить 22 декабря во время праздничных мероприятий по случаю открытия новогодних городков. На площади возле детсада «Росинка» в Высоком – в 12:00, на центральной площади Мегион – в 14:00.

Участие в «Новогоднем маскараде» могут принять все желающие. Главное условие – продемонстрировать в формате дефиле изготовленный карнавальный костюм по темам: «Символ года 2020», «Оригинальный косплей», «Новогодний серпантин», «На балу», «Сказки леса», «Снешарики».

В каждой из номинаций будут определены победители. Кроме того, отборочная комиссия объявила дополнительные номинации «Самый необычный костюм», «Самый нарядный костюм», «Самый сказочный костюм», «Самый простой в исполнении костюм».

Для участия необходимо заполнить заявку и направить организаторам до 20 декабря по электронной почте dikonkurs@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU