Когалым и Нягань ждут перерывы в работе цифрового эфирного вещания

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-17T10:26:54+03:00

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Временные перерывы в трансляции цифрового эфирного вещания ожидаются в Когалыме и Нягани в период с 18по 23 декабря 2019 года. Информацию об этом предоставляет российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Подобные перерывы могут возникать в связи с проведением профилактических работ на объектах и оборудовании радиовещательной сети.

В частности, в упомянутых двух городах перерывы в трансляции сигнала ожидаются 18, 20 и 23 декабря в период с 09:00 до 17:00 местного времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU