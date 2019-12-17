Югорчанки завоевали золото и бронзу на сурдлимпийских играх в Италии
В Италии проходят XIX сурдлимпийские игры. Об этом сообщает центр адаптивного спорта Югры.
В гонке на 3,3 километра классическим победила югорчанка Анна Федулова. Второе место у спортсменки из Коми Любови Мишаниной. Третью ступень пьедестала заняла еще одна спортсменка округа - Татьяна Горбунова.
В шаге от призовой медали в гонке на 5 километров среди мужчин оказался югорчанин Сергей Ермилов: он занял четвертое место.
Сегодня последняя дисциплина XIX сурдлимпиады – гонка преследования. Женщины преодолеют дистанцию в 6,6 километров, в мужчины – 10 километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU