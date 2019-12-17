2019-12-17T10:03:54+03:00
Общество

В Урае планируют построить две новых школы

Об этом сообщил глава города на встрече с губернатором
Руслан Савинов
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В Урае планируют построить две новых школы. Фото правительства ХМАО.В Урае планируют построить две новых школы. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Урая Тимуром Закирзяновым, занимающим эту должность уже почти месяц. Среди всех вопросов, проходило обсуждение будущих проектов. Об это сообщает правительство ХМАО.

- Это очень ответственная работа. Главное, чтобы люди с вашим приходом увидели новые возможности для дальнейшего развития, больше уверенности, – напутствовала руководителя муниципалитета глава региона.

Тимуром Закирзянов подчеркнул, рассказывая о проектах в образовании, что в планах местных властей значится строительство двух новых школ. Одна из них на 520 мест ожидается будет готова 2020-2022 годов в микрорайоне 1А. Вторая школа запланирована в микрорайоне «Земля Санникова» на 1100 мест.

- Ввод обеих школ позволит обеспечить обучение всех школьников Урая в односменном режиме, – гордо сообщил градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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