СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-17T09:44:43+03:00

Задержана любительница покупок по чужой кредитке в Октябрьском районе и похитительница телефона из Югорска Фото: pixabay.com

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Оперативники Югорска установили 34-летнюю подозреваемую в краже. Информацию об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

С ранее потерянной банковской карты другой подозреваемая похитила более 6 тысяч рублей. Она оплачивала карточкой товары в магазинах города. Возбуждено уголовное дело. Любительница шопинга за чужой счет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Октябрьском районе задержана подозреваемая, которая из квартиры пенсионерки в одном из домов поселка Карымкары похитила сотовый телефон. Стоимость гаджета около 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Всего за прошедшие сутки, по данным УМВД, в Югре произошло 23 преступления. Из них уже раскрыто 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU