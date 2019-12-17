СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-17T09:29:01+03:00

Когалымский «Рай» закрыли на два месяца Фото: pixabay.com

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Судебные приставы Когалыма приостановили деятельность кафе «Рай». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по ХМАО.

По результатам проверки Роспотребнадзора, общепит допускал серьезные нарушения в своей работе.

Выявленные нарушения создавали угрозу здоровью клиентов. Суд признал кафе виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Наказанием стало приостановление деятельности на 60 суток.

Директор заведения предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований закона. На протяжении 60 суток будут проводиться проверки того, что заведение закрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU