СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-17T09:15:02+03:00

Региональный оператор по обращению с отходами признан лучшим по работе в соцсетях Фото: pixabay.com

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Правительство ХМАО признало лучшим по реагированию в соцсетях регионального оператора «Югра-Экология». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Подписчики могут пообщаться с представителями оператора онлайн, задать вопрос или выложить фотографию контейнерной площадки. Также одна из популярных рубрик группы «Югра-Экология» – #экохам.

Регоператор имеет возможность узнать от жителей городов мнение о деятельности своих подрядчиков – транспортировщиков на местах.

- Жители буквально ежедневно общаются с нами. Если вопрос о переполненной площадке, мы тут же подключаем местного оператора по транспортированию. И пока он не отправит чистые фото с этого адреса, мы не успокоимся, - рассказывает руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев

Найти официальную страницу «Югра -Экология» с полутора тысячами подписчиков можно в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU