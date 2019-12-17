Роспотребнадзор дал югорчанам рекомендации, как правильно питаться зимой

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-17T08:48:31+03:00

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Управление Роспотребнадзора по ХМАО рекомендует правильно выстроить питание зимой. Информацию об этом ведомство опубликовало на своих официальных ресурсах.

По данным экспертов, к ослаблению иммунитета приводят низкая температура, ее перепады между улицей и помещением, дефицит солнца, снижение двигательной активности, нехватка в питании свежих фруктов, овощей, ягод, зелени на фоне общей несбалансированности рациона

Специалисты Роспотребнадзора призывают употреблять продукты с полноценным белком животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), которые содержат все необходимые аминокислоты. Белок также можно получить из продуктов растительного происхождения (бобовые, орехи, зелень и зеленые листовые овощи).

Ведомство подчеркивает, что жиры надо употреблять обязательно как животные, так и растительные. Источниками же полезных углеводов отмечены овощи, не содержащие крахмал (брокколи, цветная и обычная капуста, шпинат и спаржа), тыква, свёкла, гречка, фасоль, горох, чечевица, бананы, апельсины, яблоки, ягоды и финики.

В качестве полезных напитков приведены компоты, кисели, травяные чаи и морсы. И наконец, не забывайте о пользе сухофруктов, трав и пряностей, помогающих поддерживать здоровье зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU