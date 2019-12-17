СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-17T08:32:57+03:00

Во второй половине декабря Мегион ждет множество спортивных событий Фото: pixabay.com

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Отдел физической культуры и спорта Мегиона приглашает жителей города принять участие в декабрьских спортивных мероприятиях. По данным администрации города, все желающие также приглашаются поддержать спортсменов в качестве зрителей.

Открытое первенство по хоккею с шайбой среди мальчиков 2011 года рождения пройдет 20 - 21 декабря в 9:00 на проспекте Победы, 22.

Также в городе состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, посвященная «Всемирному Дню инвалидов» Второй этап среди детей состоится 21 декабря в 9:30 по адресу улица Нефтяников 6/1, СК «Олимп».

Кроме того, 21-22 декабря в 12.00 горожан ждет первенство по спортивной акробатике «Новогоднее конфетти» в СК «Олимп».

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ИСТОЧНИК KP.RU