Сургут достиг показателей стратегии – 2030 по количеству мест в детсадах

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-17T07:14:05+03:00

В будущем согласно этой же стратегии все школьники города будут учиться в первую смену

Изменить размер текста: A A

Члены совета по стратегическому управлению при главе Сургута оценили, что было сделано по основным направлениям стратегии - 2030.

По информации администрации Сургута, генеральная стратегическая цель города – повышение уровня и качества жизни населения.

- Впервые в истории города полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление мест в детском саду детям в возрасте от 1,5 лет до семи. Что касается перевода школьников на обучение в первую смену, то в этом году мы создали более 500 мест только за счет внутренних ресурсов. Зато в следующем году этот показатель будет значительно выше, – отметила в своем докладе замглавы города Анна Томазова.

Кроме этого, в городе создан ресурсный центр добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций. На сегодняшний лень в городе более шести тысяч волонтеров.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU