Сургут достиг показателей стратегии – 2030 по количеству мест в детсадах
Члены совета по стратегическому управлению при главе Сургута оценили, что было сделано по основным направлениям стратегии - 2030.
По информации администрации Сургута, генеральная стратегическая цель города – повышение уровня и качества жизни населения.
- Впервые в истории города полностью удовлетворен актуальный спрос на предоставление мест в детском саду детям в возрасте от 1,5 лет до семи. Что касается перевода школьников на обучение в первую смену, то в этом году мы создали более 500 мест только за счет внутренних ресурсов. Зато в следующем году этот показатель будет значительно выше, – отметила в своем докладе замглавы города Анна Томазова.
Кроме этого, в городе создан ресурсный центр добровольчества и поддержки молодежных общественных организаций. На сегодняшний лень в городе более шести тысяч волонтеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU