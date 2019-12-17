Василий Тихонов рассказал о результатах инициативного бюджетирования в Нижневартовске
Глава Нижневартовска Василий Тихонов представил доклад «О развитии практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Югры».
Администрация Нижневартовска отмечает, что в городе разработан интернет-раздел «Мой вклад в бюджет» с опцией для голосования за проекты через портал «Госуслуги». Это помогло увеличить количество граждан, принявших участие в голосовании за проекты, с 10 до 25 тысяч за два года.
- В 2019 году уже 18 территорий реализуют практику инициативного бюджетирования – плановое количество реализуемых проектов составляет 202, - пояснил градоначальник Нижневартовска.
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ИСТОЧНИК KP.RU