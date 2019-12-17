СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-17T06:55:38+03:00

Форум «Моя земля! Моя ответственность!» прошел в Лянторе. Фото «Вестник» Сургутского района.

На мероприятии создавали проекты по улучшению Сургутского района

Изменить размер текста: A A

В Лянторе прошел гражданских инициатив «Моя земля! Моя ответственность!». Открыл его глава муниципалитета Андрей Трубецкой. На форуме присутствовали представители администрации района, общественники и урбанисты. Об этом сообщает «Вестник» Сургутского района.

Участники учились конструировать и продвигать соцпроекты в различных направлениях. В этом им помогали приглашенные эксперты из Москвы, Твери, Перми, Уфы, Кирова и Красноярска. Всего было поработано более 50 идей.

Проекты разрабатывали по трем направлениям: вовлечение молодежи в общественную деятельность, досуг в поселениях, бережное отношение к животным.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU