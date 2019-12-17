2019-12-17T06:40:45+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске активно застраивают новый микрорайон «Восточный»

Его площадь 300 гектаров
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске активно застраивают новый микрорайон «Восточный». Фото администрации города.В Ханты-Мансийске активно застраивают новый микрорайон «Восточный». Фото администрации города.
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В окружной столице полным ходом идет активное освоение новых районов. Одним из самых крупных станет микрорайон «Восточный» общей площадью 300 гектаров.

По информации администрации Ханты-Мансийска, он располагается в живописной восточной части города. Под строительство жилых домов в нем выделено 654 участка, из них 362 участка получили льготники - многодетные семьи.

Согласно генплану города, в «Восточном» планируется массовое строительство индивидуального жилья. Сегодня в новом микрорайоне проживает шесть семей. На ста участках ведется строительство.

По информации куратора проекта Андрея Варлакова, территория нового микрорайона обеспечена необходимыми коммуникациями: центральным водопроводом и электроснабжением. Дорога, ведущая к микрорайону, отстроена на 85%.

На сегодняшний день куратором проекта разрабатывается подробный план развития «Восточного» на ближайшие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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