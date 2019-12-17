СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-17T06:07:37+03:00

Погода в Югре 17 декабря: облачно и изморозь Фото: pixabay.com

Температура не опустится ниже -12 градусов

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 17 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, днем -7, -12 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Сургуте пасмурно и небольшой снег. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -8, -9 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU