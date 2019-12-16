2019-12-16T15:57:42+03:00
Общество

«Политическая кухня» начинает работу в Нефтеюганске

Принять участие в проекте может любой от 18 до 35 лет
Руслан Савинов
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«Политическая кухня» начинает работу в Нефтеюганске. Фото думы ХМАО.«Политическая кухня» начинает работу в Нефтеюганске. Фото думы ХМАО.
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В Нефтеюганске стартовал конкурс для молодежи, готовой включиться в политические процессы в городе.

Конкурс подразумевает два месяца плодотворной работы, состоящей из двух частей – образовательной и практической.

- Обговаривая все условия конкурса, мы решили предоставить возможность нефтеюганцам определять победителей. Участникам предстоит транслировать все свои инициативы и процесс участия в конкурсе в социальных сетях, общаться с горожанами, корректировать собственные идеи с учетом мнения жителей. Обратная связь с избирателями – это бесценный опыт, который является основой депутатской деятельности, – рассказал парламентарий Югры.

Свои идеи участникам проекта «Политическая кухня» предстоит презентовать депутатам городской думы. Самые интересные решения и инициативы могут быть приняты в работу и реализованы.

По данным думы региона, принять участие в проекте может любой от 18 до 35 лет. Как рассказал депутат Степан Пыталев, на призыв к участию в соцсетях откликнулись уже больше четырех десятков нефтеюганцев. Подробная информация о конкурсе вскоре появится в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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