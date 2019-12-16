СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-16T15:45:12+03:00

Жители Югры лишились за выходные на просторах интернета более полумиллиона рублей Фото: pixabay.com

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За минувшие выходные в Югре случилось 9 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более 520 тысяч рублей. Среди пострадавших, как обычно, больше женщин среднего возраста.

Тем не менее, самой крупной суммы лишился 28-летний мужчина из Югорска. Молодой человек хотел приобрести автомобиль «Kia Rio». Объявление о его продаже он нашел на сайте. Продавцом оказался мошенник, который скрылся в сети с 210 тысячами рублей покупателя.

Еще один случай, произошедший с другим мужчиной. Житель Радужного обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестная похитила у него более 4 тысяч рублей. В соцсети «ВКонтакте» под предлогом оказания интимных услуг она выманила у молодого человека деньги.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что полиция возбудила уголовные дела по всем случаям и принимает все меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU