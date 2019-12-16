Юные метеорологи Нефтеюганска начинают изучать погоду с детского сада

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-16T15:29:02+03:00

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На территории нефтеюганского детсада «Золушка» установили современную мини-метеостанцию. Информация об этом появилась в сообществе «ВКонтакте» «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». Педагоги совместно с воспитанниками проводят наблюдения за ветром и температурой.

Проект «У природы нет плохой погоды» реализует воспитатель Людмила Скворцова с воспитанниками старшей «Б» группы. Под руководством воспитателя старшего дошкольного возраста юные метеорологи получают первый опыт исследовательской деятельности. Изучая погодные условия, воспитанники расширяют кругозор.

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ИСТОЧНИК KP.RU