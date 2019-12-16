Жительница Советского района похитила у случайного знакомого сотовый
Полиция Советского района установила подозреваемую в хищении у местного жителя дорогостоящего телефона.
Как призналась 36-летняя женщина, за день до кражи она познакомились с заявителем в одном из ночных клубов. Мужчина пригласил ее присоединиться к компании друзей. Общение продолжилось у него дома.
В какой-то момент хозяин квартиры пошел спать, а гостья решила уйти, прихватив телефон владельца. Стоимость телефона более 13 тысяч рублей. По словам подозреваемой, дорогостоящий гаджет она решила продать или оставить себе.
УМВД по ХМАО отмечает, что на иждивении у подозреваемой находится трое детей, официально она безработная, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело статье «Кража». Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU