2019-12-16T15:00:01+03:00
Общество

Очистка городов региона от снега на особом контроле губернатора

Поводом для усиления контроля стали возмущенные посты горожан в соцсетях
Руслан Савинов
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Очистка городов региона от снега на особом контроле губернатора. Фото правительства ХМАО.Очистка городов региона от снега на особом контроле губернатора. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Югры Наталья Комарова по видео-связи провела встречу с главами Ханты-Мансийска, Нефтеюганска и Сургута для обсуждения мер по уборке снега.

Поводом для встречи послужили сообщения югорчан в соцсетях, в которых они характеризовали работу уборщиков как некачественную.

Комарова уточнила, что из общего числа обращений более 20% - от жителей Нефтеюганска, 10% - Сургута. Обращения жителей Ханты-Мансийска составляют всего 2%.

- Тема уборки снега находится исключительно в компетенции органов местного самоуправления. Зима это не неожиданное явление для нашего региона, а постоянное. Чем быстрее мы научимся реагировать на все её вызовы, тем удобнее нам будет жить в своих городах и поселениях, - заметила глава региона

По итогам встречи, Наталья Комарова отметила, что муниципалитеты ведут планомерную работу по очистке городов от снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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