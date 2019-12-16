Очистка городов региона от снега на особом контроле губернатора
Губернатор Югры Наталья Комарова по видео-связи провела встречу с главами Ханты-Мансийска, Нефтеюганска и Сургута для обсуждения мер по уборке снега.
Поводом для встречи послужили сообщения югорчан в соцсетях, в которых они характеризовали работу уборщиков как некачественную.
Комарова уточнила, что из общего числа обращений более 20% - от жителей Нефтеюганска, 10% - Сургута. Обращения жителей Ханты-Мансийска составляют всего 2%.
- Тема уборки снега находится исключительно в компетенции органов местного самоуправления. Зима это не неожиданное явление для нашего региона, а постоянное. Чем быстрее мы научимся реагировать на все её вызовы, тем удобнее нам будет жить в своих городах и поселениях, - заметила глава региона
По итогам встречи, Наталья Комарова отметила, что муниципалитеты ведут планомерную работу по очистке городов от снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU