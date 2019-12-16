СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-16T14:49:16+03:00

В шахматном кубке России среди мужчин в столице округа победил шахматист из Калмыкии. Фото департаменты спорта ХМАО.

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Гроссмейстер из Калмыкии Санан Сюгиров одержал победу в финале кубка России по шахматам среди мужчин в Ханты-Мансийске. Спортсмен обыграл своего ближайшего соперника Алексея Сарану из Москвы со счетом 2:0.

Таким образом москвич стал серебряным призером соревнований. Бронзовые трофеи завоевали Стефан Погосян из Москвы и Максим Чигаев из Тюменской области.

Югорская шахматная академия сообщает, что финал турнира, проходил в стенах Югорской шахматной академии. В нем принимали участие 16 сильнейших гроссмейстеров страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU