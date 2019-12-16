В окружной больнице Нижневартовска каждый сотрудник получил в помощь планшет

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-16T14:39:04+03:00

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В Нижневартовской окружной клинической больнице последним новшеством стало оснащение врачей и медсестер компьютерными планшетами.

Благодаря программному модулю «Мобильный врач» и «Мобильная медсестра» у врачей есть возможность в онлайн - режиме и в любое время просмотреть список пациентов в отделении, их диагнозы, лечащего врача, содержание медкарты, результаты анализов и лекарственных назначений. При необходимости, врачи, находящиеся в разных отделениях, могут связаться друг с другом по видео-чату.

Медицинские гаджеты позволяют ускорить и облегчить работу не только врачей, но и медсестер. Если раньше медсестре необходимо было записывать данные на бумагу, а потом заносить в компьютер, то теперь заполнить необходимую информацию она может непосредственно у постели больного.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что практически у каждого специалиста больницы есть свой электронный помощник. Для этого было закуплено 118 планшетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU