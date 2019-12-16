2019-12-16T15:26:16+03:00
Общество

Градоначальник Сургута стал героем мема

Горожане по-доброму сравнили его с Лунтиком
Руслан Савинов
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Вадим Шувалов в ледяном танке. Фото со страницы героя публикации во ВКонтактеВадим Шувалов в ледяном танке. Фото со страницы героя публикации во ВКонтакте
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Глава города Сургута стал героем мема. В сообществе в соцсети «ВКонтакте» «О, Сургут!» его сравнили с Лунтиком.

Жители Сургута заметили внешнее сходство мэра, выглядывающего из ледяного танка, и персонажа мультфильма Лунтика, вылупившегося из яйца.

Сходство Вадима Шувалова с мультяшным персонажем действительно есть. Объемная шапка-ушанка на голове мэра удивительно похожа на форму головы Лунтика с его необычными ушками.

Сургутяне обнаружили сходство мэра с Лунтиком. Фото из группы "О, Сургут" во ВКонтакте

Сургутяне обнаружили сходство мэра с Лунтиком. Фото из группы "О, Сургут" во ВКонтакте

К тому же глава Сургута и любимый детьми мультперсонаж оба выглядят добрыми и открытыми. Пользователи соцсетей посмеялись над сравнением, просто оставив смайлики.

Отметим, что фотография, которая изначально послужила идеей для мема, была взята шутниками на официальной странице во ВКонтакте Вадима Шувалова.

Снимок был сделан 15 декабря на открытии фестиваля ледовых скульптур в «Старом Сургуте». В тот день на мероприятии мэр не удержался и залез в ледяной танк Т-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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