Крупная партия никотиновых бестабачных смесей изъята в Сургуте

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-16T14:29:10+03:00

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Накануне сургутскую полицию поступила информация о том, что в одном из ТЦ по улице 30 лет Победы в табачной лавке продаются вещества, которые якобы является ядовитыми.

УМВД по ХМАО отмечает, что в табачной лавке торгового центра, действительно обнаружили неустановленный продукт.

По словам продавца, продукция является никотиновыми бестабачными жевательными смесями. Кроме того, в продаже имелись леденцы, мармелад, нюхательные смеси, фрукты, которые пропитаны никотином, а также электронные испарители.

Полиция изъяла порядка 900 единиц товара. Проводится проверка. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/749984" frameborder="0"></iframe> Бестабачная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU