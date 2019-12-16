Крупная партия никотиновых бестабачных смесей изъята в Сургуте
Накануне сургутскую полицию поступила информация о том, что в одном из ТЦ по улице 30 лет Победы в табачной лавке продаются вещества, которые якобы является ядовитыми.
УМВД по ХМАО отмечает, что в табачной лавке торгового центра, действительно обнаружили неустановленный продукт.
По словам продавца, продукция является никотиновыми бестабачными жевательными смесями. Кроме того, в продаже имелись леденцы, мармелад, нюхательные смеси, фрукты, которые пропитаны никотином, а также электронные испарители.
Полиция изъяла порядка 900 единиц товара. Проводится проверка. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.
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Бестабачная продукция.
ИСТОЧНИК KP.RU