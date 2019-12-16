Елочный базар Мегиона начал свою работу

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-16T14:03:09+03:00

У мегионцев есть еще две недели, чтобы украсить свой дом

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Елочный базар для жителей Мегиона открылся в городе сегодня, 16 декабря.

Приобрести готовые новогодние ели и другие хвойные можно на территории, прилегающей мегионскому лесхозу на улице Абазарова, 34. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 89226153252.

Лесхоз Мегиона напоминает, что незаконная вырубка или повреждение лесных насаждений влечет за собой административную ответственность в виде штрафа для физлиц от 3 тысяч рублей, для юрлиц от 200 тысяч рублей. При сумме вреда свыше 5 тысяч рублей наступает уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU