СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-16T11:30:31+03:00

Депутаты Радужного утвердили бюджет города на 2020 год. Фото администрации города.

Предусмотрен дефицит в размере 70 миллионов рублей

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Народные избранники Радужного утвердили основной финансовый документ городского округа – бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Замглавы города Ирина Лукина представила основные характеристики бюджета.

Одной из основных целей документа определено безусловное исполнение соцобязательств. Основная часть расходов – более 2 млрд. рублей ежегодно приходится на социальную сферу. На реализацию подобных мероприятий планируется 98% всех расходов, предусмотренных 22 муниципальными программами.

Доходы сформированы на 2020 год в сумме 3 017 миллионов рублей, то есть с увеличением относительно 2019 года на 4,64%.

Бюджет города на трехлетку сформирован с дефицитом в объеме 70 миллионов рублей ежегодно.

Более подробно со структурой бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Радужного admrad.ru в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».

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ИСТОЧНИК KP.RU