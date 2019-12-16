Депутаты Радужного утвердили бюджет города на 2020 год
Народные избранники Радужного утвердили основной финансовый документ городского округа – бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Замглавы города Ирина Лукина представила основные характеристики бюджета.
Одной из основных целей документа определено безусловное исполнение соцобязательств. Основная часть расходов – более 2 млрд. рублей ежегодно приходится на социальную сферу. На реализацию подобных мероприятий планируется 98% всех расходов, предусмотренных 22 муниципальными программами.
Доходы сформированы на 2020 год в сумме 3 017 миллионов рублей, то есть с увеличением относительно 2019 года на 4,64%.
Бюджет города на трехлетку сформирован с дефицитом в объеме 70 миллионов рублей ежегодно.
Более подробно со структурой бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Радужного admrad.ru в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».
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ИСТОЧНИК KP.RU