СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-16T11:16:17+03:00

Окружная клиническая больница получила новое оборудование для борьбы с онкологией Фото: pixabay.com

Оно эффективно против нескольких видов опухолей

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» окружная клиническая больница установила новейшее оборудование. Система «Celsius TCS» улучшает показатели эффективности в схеме лечения онкологии почти в три раза.

Данная технология применяется при распространенных злокачественных опухолях. С ее помощью лечат рак молочной железы, шейки матки и прямой кишки.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что применение нового оборудования позволит сохранить пациентам качество жизни, способность к самообслуживанию, уменьшить затраты на последующие периоды реабилитации и лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU