Приставы ХМАО проводят акцию «Долги оплати, билет в кино получи!»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-16T12:37:59+03:00

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Судебные приставы Ханты-Мансийска организуют работу мобильного пункта в международном аэропорту «ЮГРААВИА» 20 декабря с 10:00 до 17:00 в рамках акции «Узнай о своих долгах»

Посетители аэропорта увидят возможности сервиса «Банка данных исполнительных производств». Он позволяет оперативно узнать о наличии долга даже сидя в зале ожидания аэропорта.

Порой люди не знают, что им ограничено в праве выезда за пределы России из-за долгов. В этом и цель акции: напомнить, чем опасны непогашенные задолженности.

Пресс-служба УФССП России по ХМАО добавляет, что партнеры акции, югорские кинотеатры, подарят бесплатный билет на сеанс тем, кто оплатит долги на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU