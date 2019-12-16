В Ханты-Мансийске определили победителей «Кубка Содружества»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-16T10:46:35+03:00

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В столице Югры завершились финальные поединки международного турнира по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества». Пять пар спортсменов боролись за звание чемпионов и право увезти почетный трофей домой.

- Этот турнир является очень интересным не только зрителям, а прежде всего, спортсменам. У турнира хороший призовой фонд, что и привлекает бойцов. Кроме того, спортсменам в рамках «Кубка Содружества» присваиваются звания мастеров спорта, - отметил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

По информации «ЮграМегаСпорт», зачет турнира возглавил Сургут, второе место - команда Ханты-Мансийска, тройку замкнул Нефтеюганск.

Победителями турнира стали: Муса Тамбулатов из Сургута, Сулейман Бершигадов из Чечни, Доробшох Наботов из Челябинской области, Алибек Сулейманов и Юсуп Магомедов из Ханты-Мансийска.

Директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов также отметил, что в следующем году соревнование может стать еще более масштабным и получит статус кубка мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU