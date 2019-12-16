2019-12-16T13:16:20+03:00
Общество

Представители региона победили на турнире по киберспорту в Москве

Они обыграли очень сильных соперников
Руслан Савинов
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Представители региона победили на турнире по киберспорту в Москве. Фото администрации района.Представители региона победили на турнире по киберспорту в Москве. Фото администрации района.
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Киберспортсмены Сургутского района приняли участие в соревнованиях по Just Dance на турнире CyberAvon в Москве.

Участники вышли в плей-офф с результатом 13071 баллов. Их главными соперниками была московская кафедра киберспорта, набравшая 12777 баллов.

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Глава в районе - Андрей Трубецкой» отмечает:

- К слову, в команде было больше девушек. Кто еще скажет, что киберспорт это только для пацанов?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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