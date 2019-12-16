Осужден сургутянин, осквернивший воинский памятник и повредивший десяток деревьев
Сургутский городской суд признал виновным жителя города по статьям «Осквернение мест, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших», а также «Незаконная рубка лесных насаждений».
Прокуратура установила, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения повредил десять елей. Этим он причинил материальный ущерб городу на сумму 55 тысяч рублей.
Также он сжег в газовой горелке мемориала «Вечного огня» поврежденные ели и венок. Произошло это около памятника-захоронения «Мемориал Славы» в Сургуте.
Прокуратура ХМАО добавляет, что суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок полтора года с отбыванием в колонии-поселении. Просьба о смягчении назначенного наказания не была удовлетворена.
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ИСТОЧНИК KP.RU