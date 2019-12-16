За прошедшую неделю огнеборцы Югры ликвидировали почти полсотни пожаров
С 9 по 15 декабря на территории Ханты-Мансийского округа произошло 46 пожаров. В большинстве случаев горели автомобили, жилые дома, квартиры и дачи.
Травмы получил один человек. Спасено материальных ценностей на сумму более 31 миллиона рублей.
Основные причины бытовых пожаров: нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, печей, неосторожность при курении и шалость детей с огнем.
МЧС по ХМАО напоминает, что обязанность каждого взрослого - пресекать игры с огнем, с электрическими и огнеопасными устройствами, разъяснять детям их опасность.
Владельцам автомобилей противопожарное ведомство сообщает, что прогревать транспорт необходимо только под присмотром. Нужно регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, а также укомплектовать свой автомобиль огнетушителем.
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ИСТОЧНИК KP.RU