2019-12-16T09:53:48+03:00
Общество

За прошедшую неделю огнеборцы Югры ликвидировали почти полсотни пожаров

В некоторых случаях пожар произошел из-за детских шалостей
Руслан Савинов
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За прошедшую неделю огнеборцы Югры ликвидировали 46 пожаровЗа прошедшую неделю огнеборцы Югры ликвидировали 46 пожаровФото: pixabay.com
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С 9 по 15 декабря на территории Ханты-Мансийского округа произошло 46 пожаров. В большинстве случаев горели автомобили, жилые дома, квартиры и дачи.

Травмы получил один человек. Спасено материальных ценностей на сумму более 31 миллиона рублей.

Основные причины бытовых пожаров: нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, печей, неосторожность при курении и шалость детей с огнем.

МЧС по ХМАО напоминает, что обязанность каждого взрослого - пресекать игры с огнем, с электрическими и огнеопасными устройствами, разъяснять детям их опасность.

Владельцам автомобилей противопожарное ведомство сообщает, что прогревать транспорт необходимо только под присмотром. Нужно регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, а также укомплектовать свой автомобиль огнетушителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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