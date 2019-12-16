2019-12-16T09:35:57+03:00
Общество

Инвалид на коляске расчищал снег, чтобы попасть в нижневартовский магазин

Видео необычного случая появилось в соцсетях
Руслан Савинов
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Инвалид на коляске расчищал снег, чтобы попасть в нижневартовский магазинИнвалид на коляске расчищал снег, чтобы попасть в нижневартовский магазинФото: pixabay.com
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Накануне возле магазина на улице Маршала Жукова в Нижневартовске мужчина на инвалидной коляске расчищал пешеходную дорожку. Видео об этом доступно в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Привет, сей час Нижневартовск».

По мнению автора ролика, инвалид чистил снег, «чтобы нам двуногим и двуруким было удобнее проходить к магазину».

Ролик содержит в себе комментарии пользователей:

- Да уж!!!! Нет слов, - пишет Лилия Кузнецова.

- А вы все с руками и ногами ноете, - замечает Владимир Сафронов.

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Парень на инвалидной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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