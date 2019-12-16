СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-16T09:35:57+03:00

Инвалид на коляске расчищал снег, чтобы попасть в нижневартовский магазин Фото: pixabay.com

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Накануне возле магазина на улице Маршала Жукова в Нижневартовске мужчина на инвалидной коляске расчищал пешеходную дорожку. Видео об этом доступно в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Привет, сей час Нижневартовск».

По мнению автора ролика, инвалид чистил снег, «чтобы нам двуногим и двуруким было удобнее проходить к магазину».

Ролик содержит в себе комментарии пользователей:

- Да уж!!!! Нет слов, - пишет Лилия Кузнецова.

- А вы все с руками и ногами ноете, - замечает Владимир Сафронов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/749898" frameborder="0"></iframe> Парень на инвалидной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU