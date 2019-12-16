Инвалид на коляске расчищал снег, чтобы попасть в нижневартовский магазин
Накануне возле магазина на улице Маршала Жукова в Нижневартовске мужчина на инвалидной коляске расчищал пешеходную дорожку. Видео об этом доступно в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Привет, сей час Нижневартовск».
По мнению автора ролика, инвалид чистил снег, «чтобы нам двуногим и двуруким было удобнее проходить к магазину».
Ролик содержит в себе комментарии пользователей:
- Да уж!!!! Нет слов, - пишет Лилия Кузнецова.
- А вы все с руками и ногами ноете, - замечает Владимир Сафронов.
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Парень на инвалидной коляске.
ИСТОЧНИК KP.RU