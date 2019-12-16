2019-12-16T09:24:15+03:00
Общество

За выходные на дорогах региона нашли свою смерть десять водителей

В одном из ДТП погибли сразу четыре человека
Руслан Савинов
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За выходные на дорогах региона нашли свою смерть десять водителей. Фото УМВД ХМАО.За выходные на дорогах региона нашли свою смерть десять водителей. Фото УМВД ХМАО.
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Накануне в 20:50 в Ханты-Мансийском районе на 37 км дороги «Иртыш» произошло столкновение трех автомобилей. Столкнулись «Ниссан Санни», «Лада Калина» и «ВАЗ 2112».

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ 2112» от полученных травм скончались. Водитель автомобиля «Ниссан Санни» получил телесные повреждения.

За минувшие выходные в округе случилось 25 ДТП. В них погибли 10 человек, 28 – получили ранения.

Сотрудниками госавтоинспекции Югры были задержаны 17 водителей за управление авто в пьяными, 9 – за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. За выезд на встречку полсотни водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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