В детсаду «Страна чудес» продолжается расследование вспышки эпидемии
В Ханты-Мансийске прошло заседание комиссии по вопросу заболеваемости острыми кишечными инфекциями в детсаду «Страна чудес». «Комсомольская правда» уже писала ранее об этом инциденте.
- На 13 декабря зарегистрировано 73 случая, четверо детей госпитализированы в детское инфекционное отделение окружной клинической больницы, у 35 детей лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллез группы Д. В образовательной организации выполняются все необходимые противоэпидемические мероприятия, - рассказал завотделом здравоохранения Ханты-Мансийска Раймир Гималов.
Роспотребнадзор провел обследование детского сада. Контактные дети и 71 человек из числа персонала обследованы. Все анализы отрицательные.
Как сообщает администрация Ханты-Мансийска, с 10 декабря деятельность детсада «Страна чудес» временно приостановлена. Проводится эпидемиологическое расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU