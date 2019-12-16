Прокуратура Мегиона заблокировала сайт с услугами фиктивной прописки

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-16T13:43:19+03:00

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В ходе мониторинга интернета прокуратура Мегиона выявила ресурс, содержащий информацию об оказании платных услуг по оформлению временной и постоянной регистрации по месту пребывания граждан.

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение подобных данных. За его нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Доступ к сайту заблокирован решением суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU