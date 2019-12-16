Полтысячи триатлетов посоревнуются в выносливости в окружном центре

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-16T13:34:14+03:00

«ICEMAN» состоится уже в третий раз

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Самый массовый зимний триатлон в России «ICEMAN» состоится в Ханты-Мансийске 21 декабря. Он будет проходить уже в третий раз. В мероприятии примут участие полтысячи человек.

Участниками могут стать все желающие в возрасте от 3 до 65 лет и старше в личном и командном зачете. Регистрация участников открыта на сайте ice-man.ru до 20 декабря 12.00 часов.

По данным администрации Ханты-Мансийска, соревнование пройдет на территории долины ручьев и будет включать в себя забег на 5 километров, дуатлон, триатлон, эстафету на троих и детские старты. Кроме спортивных событий гостей и участников будет ждать культурно-развлекательная

Вся актуальная информация будет размещаться в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ICEMAN Ханты-Мансийcк».

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ИСТОЧНИК KP.RU