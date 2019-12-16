Пикет против принятия закона о домашнем насилии состоялся в Сургуте
В минувшую субботу в Сургуте прошел пикет против принятия законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Видеоотчет о прошедшем мероприятии появился в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Сургут для детей».
В прошедшей акции приняли участие общественные объединения «Семьи Югры», «Сургут для детей» и «Родительский отпор Югры».
Участники мероприятия, в конце, зачитали и подписали резолюцию с требованием не допустить, чтобы данный закон вносился в госдуму. По мнению участников пикета, данный закон противоречит принципам семейного права и создает предпосылки для разрушения института семьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU