СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-16T08:44:03+03:00

Пикет против принятия закона о домашнем насилии состоялся в Сургуте. Фото «ВКонтакте» «Сургут для детей».

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В минувшую субботу в Сургуте прошел пикет против принятия законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Видеоотчет о прошедшем мероприятии появился в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Сургут для детей».

В прошедшей акции приняли участие общественные объединения «Семьи Югры», «Сургут для детей» и «Родительский отпор Югры».

Участники мероприятия, в конце, зачитали и подписали резолюцию с требованием не допустить, чтобы данный закон вносился в госдуму. По мнению участников пикета, данный закон противоречит принципам семейного права и создает предпосылки для разрушения института семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU