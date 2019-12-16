Росгвардейцы Югры устроили автопогоню за пьяными тюменцами в Урае

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-16T06:54:00+03:00

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В Урае сотрудники Росгвардии совместно с ГИБДД устроили погоню за автомобилем, в котором находились нетрезвый водитель и пассажир. Задержанными оказались жители Тюмени, которые пытались скрыться с места ДТП.

Из окна при погоне лихачи выбросили полиэтиленовый пакет. В выброшенном пакете злоумышленники спрятали незарегистрированный газовый пистолет. При досмотре автомобиля также была обнаружена учебная ручная граната и бейсбольная бита. Оба задержанные были пьяны.

Росгвардия ХМАО добавляет, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU