Состоялся первый съезд марийцев Югры

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-16T07:51:19+03:00

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На конференцию «Сохранение национальной самобытности в условиях культурного диалога с другими народами: Марийцы Югры, 21-ый век» собрались более полусотни человек.

- Я поздравляю всех с этим знаменательным, историческим событием. Для нас, марийцев Югры, это наш первый съезд. Надеюсь, что он пройдет успешно и мы с вами станем чаще собираться в нашем прекрасном городе Сургуте, — приветствовала присутствующих председатель организации «Союз мари» Раисия Сунгурова.

- Всех представителей национальных культур, проживающих в нашем городе, объединяет одно слово — сургутяне. Это очень важно. Город тем и интересен, что в нем проживает более 120 национальностей и этносов, – поделился председатель комитета культуры Владимир Фризен.

Администрация Сургута добавляет, что наиболее активные участники общества общества - молодежь из Республики Марий Эл. Общество проводит на территории Сургута марийские тематические вечера, творческие встречи, концерты и этнодискотеки с участием звезд марийской эстрады.

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ИСТОЧНИК KP.RU