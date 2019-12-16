2019-12-16T07:51:19+03:00
Общество

Состоялся первый съезд марийцев Югры

Он поможет сохранить и приумножить марийские традиции
Руслан Савинов
Поделиться:
Состоялся первый съезд марийцев Югры. Фото администрации СургутаСостоялся первый съезд марийцев Югры. Фото администрации Сургута
Изменить размер текста:

На конференцию «Сохранение национальной самобытности в условиях культурного диалога с другими народами: Марийцы Югры, 21-ый век» собрались более полусотни человек.

- Я поздравляю всех с этим знаменательным, историческим событием. Для нас, марийцев Югры, это наш первый съезд. Надеюсь, что он пройдет успешно и мы с вами станем чаще собираться в нашем прекрасном городе Сургуте, — приветствовала присутствующих председатель организации «Союз мари» Раисия Сунгурова.

- Всех представителей национальных культур, проживающих в нашем городе, объединяет одно слово — сургутяне. Это очень важно. Город тем и интересен, что в нем проживает более 120 национальностей и этносов, – поделился председатель комитета культуры Владимир Фризен.

Администрация Сургута добавляет, что наиболее активные участники общества общества - молодежь из Республики Марий Эл. Общество проводит на территории Сургута марийские тематические вечера, творческие встречи, концерты и этнодискотеки с участием звезд марийской эстрады.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пикет против принятия закона о домашнем насилии состоялся в Сургуте
Сургут пополнится снегоплавильной станцией
Состоялся первый съезд марийцев Югры
В ХМАО за два года стало больше аварийного жилья
Росгвардейцы Югры устроили автопогоню за пьяными тюменцами в Урае
Патриотический центр «Воинская доблесть» открылся в Сургуте
Погода в Югре 16 декабря: изморозь
Двух жителей Азербайджана, устроивших «Лас-Вегас» в Сургуте и Лангепасе, ждёт суд
Югорчанам стала доступна амбулаторная онкологическая помощь
Видео: на головы сотрудников сургутского МФЦ хлынул горячий водопад
Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снег
Спортивные возможности: хантымансийцы могут заниматься хоккеем с детского сада
В Югорске мужчина три дня расплачивался в магазинах чужой карточкой
Житель Лянтора решил улететь в Турцию, но вылетел «в трубу»
В Югре заблокировали доступ к трём сайтам, пропагандировавшим межрасовую ненависть
Большинство школьников Ханты-Мансийска через пять лет будет учиться в одну смену
Жительницу Советского привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию россиян
Погода в Югре 14 декабря: небольшой снег и изморозь
Нижневартовск чуть не остался без машин скорой помощи
Новогодние городки Мегиона посвятили юбилею нефтяников и сорокалетию города
В Ханты-Мансийске наращивают объемы по переселению людей из аварийного жилфонда
Житель Советского района попался с почти двумя граммами наркотиков
Жители Нижневартовского района присоединились к акции «Бросай болеть – вставай на лыжи»