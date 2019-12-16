СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-16T07:25:59+03:00

В ХМАО за два года стало больше аварийного жилья. Фото правительства региона.

За два года в реестр добавили 12 тысяч квадратных метров

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Правительство Югры внесло изменения в реестр аварийных жилых домов, созданный в 2017 году.

- Аварийный жилищный фонд увеличился с 419 до 431 тысячи квадратных метров. Увеличение составляет около 12 тысяч квадратных метров. Это Березовский, Нефтеюганский, Октябрьский, Советский, Ханты-Мансийский районы, Когалым, Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, - сказал директор департамента строительства региона Алексей Ракитский.

Правительство ХМАО сообщает, что губернатор Наталья Комарова поручила установить тех, по вине которых до настоящего времени использовались устаревшие данные за 2017 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU