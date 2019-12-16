2019-12-16T05:52:55+03:00
Общество

Погода в Югре 16 декабря: изморозь

Температура не опустится ниже -14 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 16 декабря: изморозьПогода в Югре 16 декабря: изморозьФото: pixabay.com
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В понедельник, 16 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, днем -7, -12 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, временами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.

В Сургуте пасмурно, небольшой снег. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, снег. Ветер западный 4-5 метра в секунду. Температура воздух днем составит -8, -9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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