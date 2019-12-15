СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-15T13:33:27+03:00

Двух жителей Азербайджана, устроивших «Лас-Вегас» в Сургуте и Лангепасе, ждёт суд Фото: Татьяна Коркина

За проведение азартных игр им грозит до четырёх лет тюрьмы

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Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, они обвиняются в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, в интернете, с извлечением крупного дохода.

Следователи выяснили, что с декабря 2018 по май 2019 обвиняемые организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях Сургута и Лангепаса при помощи интернета. В результате своей деятельности они получили доход около 2 млн рублей.

Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU