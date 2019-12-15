2019-12-15T07:32:56+03:00
Происшествия

Видео: на головы сотрудников сургутского МФЦ хлынул горячий водопад

По предварительным данным, прорвало трубу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Видео: на головы сотрудников сургутского МФЦ хлынул горячий водопад. Фото: скриншотВидео: на головы сотрудников сургутского МФЦ хлынул горячий водопад. Фото: скриншот
Изменить размер текста:

Неприятное происшествие произошло вчера, 14 декабря, около 17 часов в офисе городского МФЦ («Сити Молл»). Посреди рабочего дня с потолка на сотрудников центра хлынул кипяток.

По информации портала «СургутИнформ-ТВ», сначала неожиданно стала капать вода. Сотрудники убрали все документы со стола, отошли, и через минуту отвалилась часть потолочной плитки.

По счастливой случайности никто не пострадал. Как рассказали сами работники МФЦ, по предварительным данным, прорвало трубу. Проблема усугублялась тем, что по потолку проложена электрическая проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанам стала доступна амбулаторная онкологическая помощь
Видео: на головы сотрудников сургутского МФЦ хлынул горячий водопад
Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снег
Спортивные возможности: хантымансийцы могут заниматься хоккеем с детского сада
В Югорске мужчина три дня расплачивался в магазинах чужой карточкой
Житель Лянтора решил улететь в Турцию, но вылетел «в трубу»
В Югре заблокировали доступ к трём сайтам, пропагандировавшим межрасовую ненависть
Большинство школьников Ханты-Мансийска через пять лет будет учиться в одну смену
Жительницу Советского привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию россиян
Погода в Югре 14 декабря: небольшой снег и изморозь
Нижневартовск чуть не остался без машин скорой помощи
Новогодние городки Мегиона посвятили юбилею нефтяников и сорокалетию города
В Ханты-Мансийске наращивают объемы по переселению людей из аварийного жилфонда
Житель Советского района попался с почти двумя граммами наркотиков
Жители Нижневартовского района присоединились к акции «Бросай болеть – вставай на лыжи»