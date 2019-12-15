Видео: на головы сотрудников сургутского МФЦ хлынул горячий водопад

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-15T07:32:56+03:00

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Неприятное происшествие произошло вчера, 14 декабря, около 17 часов в офисе городского МФЦ («Сити Молл»). Посреди рабочего дня с потолка на сотрудников центра хлынул кипяток.

По информации портала «СургутИнформ-ТВ», сначала неожиданно стала капать вода. Сотрудники убрали все документы со стола, отошли, и через минуту отвалилась часть потолочной плитки.

По счастливой случайности никто не пострадал. Как рассказали сами работники МФЦ, по предварительным данным, прорвало трубу. Проблема усугублялась тем, что по потолку проложена электрическая проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU