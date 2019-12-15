Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снег
Температура воздуха около -15 градусов
Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 15 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17… ºС, при прояснениях -20…-25 ºС, днем -10…-15 ºС, по западу -4…-9… ºС.
Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.
По народному календарю 15 декабря – день памяти пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.
ИСТОЧНИК KP.RU