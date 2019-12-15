СЕГОДНЯ 07:06 2019-12-15T07:06:32+03:00

Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Югре сегодня, 15 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17… ºС, при прояснениях -20…-25 ºС, днем -10…-15 ºС, по западу -4…-9… ºС.

Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

По народному календарю 15 декабря – день памяти пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.

ИСТОЧНИК KP.RU