2019-12-15T07:06:32+03:00
Общество

Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снег

Температура воздуха около -15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снегПогода в Югре 15 декабря: переменная облачность и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 15 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17… ºС, при прояснениях -20…-25 ºС, днем -10…-15 ºС, по западу -4…-9… ºС.

Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

По народному календарю 15 декабря – день памяти пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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