2019-12-14T12:54:57+03:00
Происшествия

Житель Лянтора решил улететь в Турцию, но вылетел «в трубу»

Мужчину облапошили преступники
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Лянтора решил улететь в Турцию, но вылетел «в трубу»Житель Лянтора решил улететь в Турцию, но вылетел «в трубу»Фото: Татьяна Коркина
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В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту хищения денег у 27-летнего жителя Лянтора.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время разбирательства полицейские установили, что потерпевший решил купить туристическую путёвку в Турцию по хорошей цене в соцсети «ВКонтакте». Парень списался с продавцом и перевёл ему 15 тысяч рублей, однако потом «продавец путёвок» перестал выходить на связь.

Сейчас преступника ищут, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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