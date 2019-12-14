Жительницу Советского привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию россиян

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-14T08:31:19+03:00

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В городе Советский ХМАО-Югры возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая подозревается в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в России.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, женщина, являясь собственников жилья, оформила фиктивную регистрацию двоим россиянам без предоставления им жилого помещения. Тем самым мадам нарушила Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».

Теперь женщине может грозить до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU