Спортивные возможности: хантымансийцы могут заниматься хоккеем с детского сада

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-14T18:21:25+03:00

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Югра работает на цель, поставленную президентом России, – привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 55% жителей к 2024 году в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». В 2019 году эта цифра в округе составляет 39%.

Одним из лучших в регионе по количеству людей, занимающихся регулярно спортом, является Ханты-Мансийск, где создано большое количество спортивных сооружений, в том числе для спорта высоких достижений, находящихся в государственной собственности. Еще четыре спортивных комплекса одновременно строится в настоящее время.

- У нас создана уникальная возможность для детей заниматься хоккеем практически с детского сада, с пяти-шести лет. Кроме того, есть возможность играть в дворовых клубах, в школах, где есть хоккейные секции. Если ребенок показывает результат, он переходит в спортивную элиту высших достижений. Как известно, у нас есть два ледовых дворца. Самое большое преимущество такой линейки спорта не в том, что человек на территории одного региона может создать себе спортивную карьеру. Гораздо важнее, что, когда он достигает хороших спортивных результатов, но потом принимает решение не становиться профессиональным спортсменом, то может заняться любительским спортом в муниципальных секциях, - привел пример систематизации в спорте глава города Максим Ряшин.

Практика, внедренная в Ханты-Мансийске, привела к тому, что за четыре года число детей, вовлеченных в хоккей, выросло с 200 до полутора тысяч. В настоящее время город занимается развитием детского дзюдо в том же ключе.